Uccidono una capretta a calci e postano il video in rete | il gesto choc durante la festa di compleanno

(Di martedì 29 agosto 2023) Festeggiano il 18°di uno di loro in un agriturismo di Anagni e decidono di uccidere aunache vive all’interno della stessa struttura. La violenza è stata documentata e condivisa sui social. Ilmostra un giovane sferrare un violentoo all’animale e infierire sullache perde i sensi. Malgrado questo il ragazzo prosegue senza pietà, incitato dai suoi amici. Il titolare dell’agriturismo ha sporto denuncia presso la Compagnia dei Carabinieri di Anagni che ha acquisito i diversipubblicati in. Tra questi anche quello in cui i clienti prendo una carriola e la gettano oltre un muretto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

