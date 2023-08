Tv sotto choc per la morte del protagonista del programma | aveva solo 36 anni | l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) Televisione in lutto per la scomparsa deldel reality show andato in onda nel 2025. È morto a 36e la notizia è stata confermata dalla famiglia con un comunicato pubblicato anche sui suoi canali social. “È con il cuore estremamente pesante che condividiamo la tragica notizia della scomparsa inaspettata di Joshua”, ha scritto la famiglia. “Come possono testimoniare tutti coloro che lo conoscevano, Joshua era una luce incredibilmente brillante in un mondo sempre più fioco.La sua voce impavida e il suo spirito indomabile hanno aiutato migliaia di persone nei loro momenti più bui a sentirsi un po’ meno sole”, hanno continuato. “Anche se il nostro dolore per la scomparsa di Joshua ci addolora oltre misura, troviamo conforto sapendo che lui è finalmente in pace”. Josh Seiter, è stato concorrente di The Bachelorette, un reality show ...