Tv sotto choc | è morto l’amato protagonista del programma | era giovanissimo

SOCIAL. Grave lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione. E'un giovane attore amato tra i giovanissimi e non. Il 36enne aveva raggiunto la vetta del successo nel 2015 quando fece parte di un noto reality show. Oggi a famiglia da la notizia al grande pubblico dichiarando: "È con il cuore estremamente pesante che condividiamo la tragica notizia della scomparsa inaspettata". I parenti non hanno rivelato le ragioni della morte ma in molti erano a conoscenza che il giovane attore stesse da tempo lottando con la sua salute mentale. Josh Seiter, a former contestant on ABC's 'The Bachelorette,' has died, his family says. He was 36.