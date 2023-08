(Di martedì 29 agosto 2023)e Speleologico Siciliano e 82° Csar dell’Aeronautica Militare in azione per recuperare unacolta da. La donna, una ventiduenne genovese in escursione con un gruppo di amici nel versante sud dell’isola, mentre percorreva un sentiero lungo laha accusato dolori lancinanti al ventre e non è stata più in grado di muoversi. Preoccupati delle sue...

...mattina a Milano dopo aver rapinato un25enne peruviano in stazione Centrale. A mettere nei guai lo scippatore è stato un tassista di passaggio in piazza Duca d'Aosta, che ha visto il...Julia Candela, unaspagnola in visita a un santuario degli animali a Chiang Mai, nel nord della Thailandia, è stata scaraventata a terra da un elefante. Tutto ha avuto inizio quando lastudentessa, come ......da un elefante in thailandia Unaspagnola in visita a un santuario degli animali a Chiang Mai, nel nord della Thailandia, ha avuto una sorprendente esperienza con gli elefanti. La...

Turista 22enne ha un malore sulla scogliera di Salina, salvata dal Soccorso alpino Gazzetta del Sud

Isabella Lapenna stata incoronata nel corso della finale regionale di Miss Italia dedicata al celebre brand di gioielli, storico partner del concorso di bellezza più celebre del Paese ...E’ scivolata e caduta per circa quattro metri alle Polle di Malbacco nella zona del Pozzo della Madonna a Seravezza. E’ in gravi condizioni una giovane turista iraniana di 22 anni: nell’incidente ...