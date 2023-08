la data del processo per l'assalto a Capitol Hill 4 marzo del 2024. Sarà questa la data d'apertura del processo piu' importate , dei quattro principali, contro Donald, quello per aver ...Smith ha proposto che l'udienza sianel gennaio del 2024, mentre gli avvocati dichiedono che inizii ad aprile del 2026, dopo le elezioni. Intanto un sondaggio post dibattito sulle ...Un terzo processo, in questo caso federale, è previsto per il 20 maggio 2024 in Florida , per i documenti top secret che dalla Casa Bianca sono finiti o rimasti nella residenza privata di, ...

Trump, fissata la data del processo per l'assalto a Capitol Hill: sarà il 4 marzo TGLA7

Peraltro Trump ha già diverse date segnate in rosso sul suo calendario giudiziario. Il 25 marzo, 20 giorni dopo il Super Tuesday, si apre il processo a New York per il falso in bilancio per coprire i ...Decisa la data per l’assalto al Congresso: è il giorno prima del Super Tuesday. A Washington respinta la richiesta di rinvio al 2026 degli avvocati del tycoon ...