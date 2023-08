Trump a processo il 4 marzo per l' assalto al Capitol

- Comincia a riempirsi di appuntamenti con le aule di giustizia l'agenda del candidato - imputato Donald, mentre il mondo comincia a prendere in considerazione l'ipotesi di un suo ritorno alla Casa Bianca, tra i timori dell'Occidente e le speranze di Russia e Cina. 29 agosto 2023A quel punto, come consuetudine, è stato registrato e gli è stata scattata la foto segnaletica come parte del. Ciò che appare come paradossale è il fatto che Donald- che era già ...Gli avvocati diaveva chiesto che iliniziasse nell'aprile 2026. La data scelta, il 4 marzo, precede di un giorno il "Super Tuesday", l'evento più simile ad una primaria nazionale ...

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...