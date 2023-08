Tragedia nel campionato nazionale Moto 1000 GP | incidente terribile e due morti

Due piloti sono morti dopo un grave incidente subito sul circuito Zilmar Beux di Cascavel in Brasile 29 agosto 2023... stiamo pagando in maniera pesante il disastro del Superbonus 110% e invito Giorgetti a illustrarci i numeri di questacontabile che pesa sulle spalle di tutti gli italiani.complesso ......- non può però non far vedere la dinamica degli arrivi stessi che ha conosciuto un piccomese ... "A ciascuna delle componenti di queste cifre corrisponde una, però sottolineano che il ...

Tragedia al Mugello: muore un pilota amatoriale dopo un incidente in pista la Repubblica

Un'altra vittima sul circuito del Mugello, un centauro di 52 anni deceduto domenica scorsa a seguito di un gravissimo incidente.Gratta e vinci, forse non è stata una buona idea: per colpa della bomboniera il giorno delle nozze è finito in "tragedia".