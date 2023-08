Tragedia in citta | ciclista investita e uccisa in pieno centro | indagini in corso

Leggi su notizie

(Di martedì 29 agosto 2023) Incidente mortale in città. Unaè stata inin. La polizia locale sta indagando per ricostruire meglio la dinamica. Ancora uninvestito e ucciso sulle strade italiane. Questa volta, come riportato da TgCom24, a perdere la vita è stata una ragazza di 28 anni, travolta da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. I soccorsi sono stati immediati, ma per la giovane ormai non c’era più niente da fare.travolta eda un camion – Notizie.com – © AnsaL’incidente è avvenuto ina Milano (nei pressi di Medaglia d’Oro ndr) ed ora sono intutti gli approfondimenti del caso per accertare meglio quanto successo. I punti ...