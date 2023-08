Tragedia a Sapri | Annega Andrea Sainato | padre dell’Influencer Gian Maria Sainato dell’Isola dei Famosi

Andrea Sainato aveva 59 anni ed era molto conosciuto aper via della sua attività di barbiere,... A quanto pare i presenti si sono accorti dellasolo quando un bagnante ha notato il corpo ...Il padre, Andrea Sainato, 59 anni, è morto annegato nelle acque di. Isola 17,per Gian Maria Sainato: il padre è morto annegato questa mattina aSainato , barbiere molto ..., questa mattina, a, dove un uomo di 59 anni del posto, di professione barbiere, è morto dopo essersi tuffato in mare nonostante fosse particolarmente mosso, a causa del maltempo delle ...

Tragedia a Sapri, uomo muore annegato Giornale del Cilento

Tragedia a Sapri, 62enne annega tra le onde: è il padre dell’influencer, tra i recenti protagonisti della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato Damma per il modello e ...Andrea Sainato aveva 59 anni ed era molto conosciuto a Sapri per via della sua attività di barbiere ... A quanto pare i presenti si sono accorti della tragedia solo quando un bagnante ha notato il ...