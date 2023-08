Traffico Roma del 29-08-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati migliore alla situazione sul Raccordo Anulare dove comunque il seguito di un incidente avvenuto da poco si sta in coda e tre le uscite Casilina e Anagnina In entrambe le carreggiate altre cose per incidente sulla via Salaria fuori raccordo quindi dallo svincolo per l’auto sole a Monterotondo Scalo sempre in uscita daabbiamo rallentamenti e code in via Rinaldo D’Aquino 3 al Centrale del Latte via Palombarese ripercussioni sulla Nomentana trafficata Concorde anche la via Flaminia da Corso di Francia a via dei Due Ponti direzione Saxa Rubra dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo Beschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità