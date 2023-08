Traffico Roma del 29-08-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben Trovati al momento abbiamo coda per un incidente sul tratto Urbano della A24 in uscita datra Portonaccio e l’uscita Togliattiintenso con code anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni rallentamenti invece sulla carreggiata opposta direzione Stadio Olimpico trafficata Conco della via Cassia Tomba di Nerone via di Grottarossa in uscita dalla città è sempre nella stessa direzione troviamo code anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia e via dei Due Ponti auto in fila anche sulla carreggiata interna del cellulare tra la Prenestina e l’abbia ed infine nella zona di Ostia code per incidente in via di Tor boacciana all’altezza del ponte della Scafa dettagli di queste ed altre notizie sul sito...