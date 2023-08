Traffico Roma del 29-08-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità al momento abbiamo code per un incidente sulla-fiumicino tra lo svincolo per la Cristoforo Colombo è il viadotto della Magliana direzione Fiumicino altro incidente sulla via Ardeatina in uscita daanche qui abbiamo code tra via di torricola e il raccordo anulare è trafficata concludi poi la via Cassia tra Tomba di Nerone e via di Grottarossa in uscita dalla città in zona San Pietro per lavori in piazza Pia modifica per ilnella zona di Castel Sant’Angelo e nel rione Borgo rallentamenti Dunque sulle strade circostanti e deviazioni per le linee di bus della zona In collaborazione con Luce Verde infomobilità