Traffico Roma del 29-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara è migliorato ilin queste ore dopo i disagi di questa mattina a causa del maltempo in via della Magliana comunque attenzione un incidente all’altezza di piazza Meucci fino a poco fa rallentamenti zona San Pietro per i lavori a Piazza Pia modifiche per ilnella zona di Castel Sant’Angelo e nel rione Borgo non le metti sulle strade circostanti compreso il Lungotevere e deviate linea bus della zona con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità