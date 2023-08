Traffico Roma del 29-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ben trovati in molte le novità non molto anche ilregistrato al momento sul Raccordo Anulare e consolari tutto regolare sulla tangenziale già penalizzata da un incidente da incolonnamenti tra l’uscita a trovare la galleria Giovanni XXIII In quest’ultima direzione ora non ci sono più problemi alla Gianicolense la polizia locale C’è ancora la chiusura aldi Piazza San Giovanni di Dio tra la Circonvallazione Gianicolense via Ozanam la causa la caduta di un grosso albero a Casal Palocco da registrare invece la chiusura di via Carlo bellosio 3 via Eugenio Cecconi e via Antonio zona In quest’ultima direzione si tratta di un incidente in Prati Per consentire i lavori in piazza Pia cambiata la viabilità in alcune strade con inversione sensi di marcia e ...