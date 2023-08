Traffico Roma del 29-08-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 agosto 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara mattina di pioggia e di maltempo apossibili difficoltà di circolazione sulle strade e disagi con i mezzi pubblici per rami strada Monteverde chiusa Piazza San Giovanni di Dio all’altezza di via Ozanam sulla tangenziale lunghi incolonnamenti a causa di un incidente tra la rumenta nella galleria Giovanni XXIII sezione Pineta Sacchetti sulla via Flaminia code tra Saxa Rubra e Tor di Quintoversoabbiamo rallentamenti tra la via Nomentana e la via Palombarese e poi lavori in piazza Pia zona San Pietro qui rallentamenti sulle strade circostanti trasporto ferroviario guasto sulla lineaPisa era limitata la circolazione dei treni con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia ...