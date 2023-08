Tour de l’Avenir femminile 2023 | la svizzera Linda Zanetti vince la seconda tappa | sesta Cristina Tonetti

(Di martedì 29 agosto 2023) Primain linea nell’edizione numero 1 deldeal. Subito una volata di gruppo: ad imporsi sul traguardo di Louhans-Châteaurenaud posto 91,8 chilometri dopo il via da Charolles. Ad imporsi è l’elvetica. La ticinese, che milita nella UAE Development Team, è riuscita a dominare lo sprint, dimostrando ottime doti per quanto riguarda le volate. Alle sue spalle le due favorite di giornata: la belga Julie De Wilde e l’olandese Fem van Empel. In casa Italia ottima prova perche è riuscita a chiudere inpiazza, mentre tutte le altre azzurre sono rimaste in gruppo. Resta leader della classifica generale la teutonica Antonia Niedermaier vincitrice della cronometro di ieri.

Pellizzari vince'ultima tappa deldee chiude la corsa al 2° posto in classifica generale. Ottiene il secondo miglior risultato di un azzurro negli ultimi 50 anni aldei giovani, come già Aleotti nel 2019. Nella Val ...Francesca Barale,'ossolana della DSM Firmenich, torna in sella con la maglia della Nazionale italiana: correrà ildeFemmes in terra francese. Si tratta della versione femminile dello storico piccolode France Under 23. Sarà in gara dal 28 agosto al 1 settembre per una competizione che poggia ...