Tottenham | Postecoglou ne fa fuori 6 | sono sul mercato

Calciomercato Napoli - Si va verso la permanenza aldi Giovani Lo Celso , accostato anche ai partenopei per rinforzare il centrocampo. A scriverlo è l'esperto di calcio mercato, Fabrizio Romano : Il suo, infatti, ha cambiato completamente pelle, tornando all'antico e dunque ad un gioco propositivo - il marchio di fabbrica di- ed i primi risultati sono incoraggianti. In ...Ilcontinua a macinare punti in Premier League . La squadra di Angedopo la vittoria per 2 - 0 contro il Manchester United , con lo stesso risultato è passata in trasferta contro il ...

Tottenham, Postecoglou: "Ndombele via, in mediana stiamo bene con Lo Celso e altri due" Tutto Napoli

Il Tottenham viene da un’annata decisamente negativa. Gli Spurs hanno chiuso all’ottavo posto, rimanendo fuori dalle competizioni europee. L’obiettivo, dunque, sarà quello di tornare in Europa. Per ...Difficilmente Giovani Lo Celso lascerà il Tottenham, si allontana dunque l'ipotesi Napoli per il centrocampista.