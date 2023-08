Totem Automobili - I segreti della GT Electric - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 agosto 2023) "Un'auto elettrica bella? Nessuna, non ce ne sono". questo il motivo che ha spinto Riccardo Quaggio, fondatoreed ex designer Alfa Romeo, a creare la GT, un'evoluzione elettrica di una delle icone di Arese, la Giulia GTA degli anni 60. E per farci raccontare tutti i dettagli di questa sportiva digitale-meccanica non potevamo che scegliere il suo papà, che in questoci spiega tutti idell'auto prima di farcela guidare su strada. I numeri. LaGTpuò contare su oltre 600 cavalli e 1.100 Nm, tutti scaricati sulle sole ruote posteriori: per lo 0-100 bastano meno di 2,7 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 210 km/h. La batteria è da 81 kWh e promette dai 400 ai 500 km ...