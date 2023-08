Torrecuso | a Vinestate la mostra ‘Scoperte dell’anima’ a cura del Collettivo Vyolaa

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIn occasione della 48esima edizione di ‘, Terra di Vite’, la rassegna dedicata ai vini del Taburno in programma da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre a, e in vista del progetto “Borghi e Comunità” ideato e realizzato da My Fair s.r.l., giovedì 31 agosto 2023 alle ore 18.00, presso l’ex cappella di Palazzo Caracciolo – Cito, ci sarà l’inaugurazione della“Scoperte dell’anima” di Marianna Battipaglia, Mabel D’Amore, Francesco Monaco e Rudy Zoppi. L’esposizione dei quattro artisti è accomunata dalla ricerca dell’interiorità: chi attraverso il mezzo figurativo chi attraverso una ricerca concettuale prova a dare una lettura del singolo e della società attraverso una riflessione sia estetica che espressiva. Gli artisti conosciutisi dapprima con l’istituzione del ...

Sarà un percorso di sviluppo e promozione territoriale organizzato dal Comitato '' con il Comune di, ed il patrocinio della Regione Campania e dell'Assessorato all'Agricoltura ... continuare poi con il nostro Festival dei Sapori e degli Artisti di strada - 50°Sagra del Cecatiello a Paupisi dal 25 al 30 agosto e terminare condal 31 agosto al 3 Settembre".

Domenica 27 agosto alle ore 17:30 nelle meravigliose Sale di Palazzo Caracciolo – Cito a Torrecuso (BN) per ‘Aspettando VinEstate’ ci sarà il ‘Salotto del Borgo’, un incontro con la Comunità per il co ...Torrecuso, 25 Agosto - Domenica 27 agosto alle ore 17:30 nelle meravigliose Sale di Palazzo Caracciolo – Cito a Torrecuso per ‘Aspettando Vinestate’ ci sarà ...