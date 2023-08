Torino | infortunio Sanabria | l'esito degli esami

Commenta per primo Ilha diramato un bollettino sulle condizioni di Antonio Sanabria , infortunatosi nel corso ... La prognosi verrà valutata in base all'evoluzione clinica dell''.... visto l'di Lapadula. Il mercato al momento non ha portato i frutti desiderati visto che ...anche quelle belle trame che abbiamo visto nella prima partita di campionato contro il. Il ...Sono stati fortemente voluti dal Frosinone (basta ricordare il blitz di Angelozzi a) ... Il centravanti brasiliano si porta dietro l'incognita del graveche lo ha tenuto fuori per 555 ...

Sanabria, le condizioni dopo l'infortunio: il comunicato del Torino Fantacalcio ®

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Antonio Sanabria hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo semitendinoso di destra. La prognosi verrà valutata in base ...Dopo l’infortunio di Caprile, è fatta per Erit Berisha che, come riportato da Gianluca Di Marzio, è arrivato oggi in città dal Torino per sostituire il portiere di proprietà del Napoli. Stessa sorte ...