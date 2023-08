Torino-Atalanta | grandi manovre | Zapata e Soppy verso i granata E Buongiorno

(Di martedì 29 agosto 2023) Linea diretta tra Bergamo e. Isono vicini all'acquisto di Duvan, attaccante in uscita dall'. Come riporta...

Commenta per primo Linea diretta tra Bergamo e. I granata sono vicini all'acquisto di Duvan Zapata , attaccante in uscita dall'. Come riporta Sky Sport , il colombiano ha già dato l'ok al trasferimento nella squadra di Juric ed ...Soldi che tornerebbero utili per prendere lo svedese Holm dallo Spezia, bruciando così la concorrenza dell', ma anche per migliorare i conti del club alle prese con i mancati ricavi Champions.I precedenti raccontano che avevano perso la prima di campionato anche nel 2015 - '16 (1 - 2 in casa con il) e nel 2018 - '19 (4 - 0 a Bergamo). Grazie al successo sull'i ragazzi di ...

Roma, 29 ago. – (Adnkronos) – Il Torino è molto vicino all’acquisto dell’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata. I due club, riporta Sky Sport, stanno parlando anche di Alessandro Buongiorno ...Fitti i contatti tra il Torino e l’Atalanta: i due club in queste ore stanno discutendo non solo di Soppy, il terzino che i granata seguono da quando era ancora in piedi lo scambio con Singo, ma pure ...