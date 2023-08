Tor Bella Monaca | centauro tenta di investire il prete anti-spaccio alla marcia della legalità

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma – Momenti di pauraperiferia di Roma, dove è in corso la. Secondo quanto si apprende, ildel quartiere, don Coluccia, mentre la manifestazione transitava in via dell’Archeologia, è stato avvicinato da un uomo in sella a uno scooter di grossa cilindrata. Dopo uno scambio di battute, il, all’altezza delle strisce pedonali, ha provato a investirlo. L’uomo, non riuscendoci, ha quindi travolto l’agentescorta del sacerdote. Nel frattempo i poliziotti presenti sul posto hanno sparato due colpi, uno dei quali ha colpito all’avambraccio l’aggressore, subito dopo bloccato e fermato. Illeso don Coluccia, mentre l’agente di scorta investito, non in pericolo di vita, è stato ...

Ferito un agente di scorta Il prete anti - spaccio diMonaca don Coluccia, durante la marcia della legalità in corso in via dell'Archeologia, a Roma, è stato avvicinato da un uomo in sella a uno scooter di grossa cilindrata. Dopo uno scambio di ...Il 13 settembre 2023 alle ore 21, in via Bruno Cirino 5, al TeatroMonaca, Maria Chiara Forbicioni e Henos Palmisano presentano uno spettacolo in memoria dell'indimenticabile animatore culturale Antonio Perelli. Cantano: Monica Cucca, Maria Chiara ...Da allora, numerose località si erano offerte di ospitare lo show: daMonaca a Ostia, fino a Torino. "Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono ...

Roma: tenta di investire prete anti spaccio durante marcia della legalità, poliziotto spara e lo ferisce RomaToday

Hanno cercato di aggredire don Antonio Coluccia, il prete che combatte lo spaccio a Tor Bella Monaca. Un uomo ha prima affiancato in sella a uno scooter don Coluccia e poi, dopo averlo riconosciuto, ...Il prete antispaccio di Tor Bella Monaca don Coluccia, durante la marcia della legalità in via dell’Archeologia, a Roma, è stato avvicinato da un uomo in sella a uno scooter di grossa cilindrata. Dopo ...