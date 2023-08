Topolino | Paperino e la grande storia del cinema

Leggi su lopinionista

(Di martedì 29 agosto 2023) Da giovedì 31 agosto disponibile un volume da collezione con la prefazione del criticotografico Gianni Canova Mentre a Venezia sta per aprirsi l’80ma edizione della Mostra internazionale d’artetografica, Panini Comics presenta un nuovo volume da collezione: , un’antologia da non perdere che raccoglie grandi avventure di Topi e Paperi in un volume arricchito dalla preziosa cover disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano, disponibile a partire dal 31 agosto in libreria, fumetteria e su Panini.it. In questa speciale raccolta, la Settima e la Nona Arte si incontrano nell’avventura cult di Giorgio Cavazzano ”Zio Paperone alla conquista del Leone d’Oro”, proseguendo poi con un excursus sull’evoluzione dellatografia con la serie completa di ”Ladeldi ...