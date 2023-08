Leggi Anche: "Con gli Spandau Ballet non parlo più, ora meglio rivolgersi alla luna" L'esibizione in Irlanda del Nord Celebrando un viaggio musicale durato oltre quattro decenni,...ha ringraziato di cuore, sulla sua pagina Facebook, lo staff medico che si è preso cura di lui dopo l'incidente che l'ha colpito in Calabria. L'artista si era infortunato a Palmi, in ...ringrazia lo staff medico del reparto ortopedia dell'ospedale di Lamezia Terme per la riuscita dell'intervento per la frattura della rotula e la rottura di un legamento. L'ex Spandau ...

Tony Hadley portato d'urgenza in ospedale prima di un concerto in Irlanda del Nord TGCOM

Tony Hadley è stato portato d'urgenza in ospedale prima di un concerto in Irlanda del Nord. L'ex frontman degli Spandau Ballet, 63 anni, avrebbe dovuto esibirsi al Clearer Water Antrim Coast Half Mara ...Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, sta affrontando un tumore alla prostata al quarto stadio, per il quale aveva detto «non c'è cura». Il 62enne è ...