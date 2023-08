Tokyo denuncia clima molestie in Cina su acqua Fukushima

... come invitare i suoi cittadini ad agire con calma per evitare che la situazione peggiori", ha aggiunto Hayashi parlando acon i media. . 29 agosto 2023Prosegue il suo percorso didelle discriminazioni subite dagli afroamericani, il film è ...film c'è Hitoshi Omika nei panni di un padre che vive una vita modesta in un villaggio vicino a...GIAPPONEha annunciato il rilascio di oltre un milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla ...hanno preso di mira i prodotti agricoli provenienti dall'isola 'ribelle' e che Taipei...

Il Giappone ha rinnovato le sue proteste contro le molestie subite dai suoi cittadini in Cina dopo il rilascio nell'oceano delle acque trattate della disastrata centrale di Fukushima. (ANSA) ...Il Giappone protesta. Per “le molestie” subite dai suoi cittadini in Cina dopo il rilascio nell'oceano delle acque della centrale di Fukushima. Tokyo conferma il lancio di un mattone contro l'ambascia ...