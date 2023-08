Tiziano Ferro e J-Ax insieme nel singolo Abbiamo vinto già

(Di martedì 29 agosto 2023)e J-Axnel nuovogià, un inno alla resilienza da parte di due artisti protagonisti di un’estate ricca di live Sarà disponibile da venerdì 1° settembre per la programmazione radiofonica e in tutti gli store digitaligià, il nuovoinedito diche vede per la prima volta collaborare il cantautore reduce da una straordinaria estate di live nei principali Stadi italiani con J-Ax, fresco di reunion con gli Articolo 31, una reunion di grandissimo successo celebrata con un tour estivo acclamato dal pubblico in oltre 20 date. Un inno alla resilienza, le parole diIl brano è stato ...

" Abbiamo vinto già " è il titolo del nuovo singolo diche, disponibile dal prossimo 1 settembre , vede il cantautore di latina collaborare per la prima volta con J - Ax . Il brano, descritto sui social dai due artisti come " un inno alla ...ABBIAMO VINTO GIA' è il titolo del nuovo singolo inedito diche vede per la prima volta collaborare con J - AX. "ABBIAMO VINTO GIÀ" (in uscita venerdì 1 settembre) scritto (testo e musica) da, Manuel Rocchi e J - Ax e prodotto da ...e J - Ax in Abbiamo Vinto Già, il nuovo singolo inedito in uscita il 1 settembre. Ad annunciarlo ai fan èoggi, condividendo sui social l'immagine scelta per la cover del ...

Tiziano Ferro con J-Ax nel suo nuovo singolo: "Abbiamo vinto già" Dire

Tiziano Ferro e J-Ax collaborano per la prima volta nel nuovo singolo inedito intitolato “Abbiamo vinto già”. Il brano verrà lanciato in radio fra pochi giorni. Tiziano Ferro ha annunciato il pezzo ...Tiziano Ferro con J-Ax nel suo nuovo singolo ‘Abbiamo vinto già’. Il cantautore annuncia il pezzo sui social: “È un inno alla resilienza” Tiziano Ferro torna con un nuovo singolo. Il cantautore ha ...