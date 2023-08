i riflettori a Piazza Affari, con il titolo che ritocca i massimi da aprile, all'indomani del Consiglio dei Ministri che ha deliberato un Dpcm e un decreto legge che autorizzano il Tesoro ad ...Focus sudopo doppio decreto CdM, sprint titoli oil A Piazza Affari occhi puntati su Telecom ... In calo il prezzo del gas , che perde quasi il 7%i 26 euro al Mwh ad Amsterdam. Mercati, per ...MILANO " I listini consolidano i rialzi della vigilia registrando l'impegno cinese a sostenere l'economia. Nel fine settimana era arriva la riduzione delle imposte sulle transazioni di Borsa a ...

Tim sotto i riflettori in Borsa dopo mossa Governo sulla rete Agenzia askanews

Roma, 29 ago (Adnkronos) - "L’operazione su Tim che il governo Meloni ha avallato è un caso unico tra i grandi Paesi europei: la rete di telecomunicazioni - un asset strategico per il Paese - verrà se ...A campionato iniziato il caso Bonucci continua a tenere banco in casa Juve con una nuova pista che si fa strada negli ultimi giorni. Un’estate rovente per Leonardo Bonucci che si è ritrovato da leader ...