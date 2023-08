Tim | Pd | ‘asset strategico | dal governo annunci vaghi e generici’

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago (Adnkronos) – “L’operazione su Tim che ilMeloni ha avallato è un caso unico tra i grandi Paesi europei: la rete di telecomunicazioni – un assetper il Paese – verrà separata dai servizi e privatizzata, finendo sotto il controllo a larga maggioranza del fondo privato americano Kkr. Lo Stato entrerà, ma con una quota di minoranza”. Lo dicono i senatori del Pd Antonio Misiani e Antonio Nicita.“Quanto al resto, dobbiamo accontentarci die generici. Il fatidico ‘piano Minerva’ che ilavevaato e che avrebbe dovuto portare ad una riunione e valorizzazione delle diverse reti esistenti è scomparso dai radar in favore di una privatizzazione il cui senso industriale non si comprende e che rischia di depauperare il valore delle reti. ...

