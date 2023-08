Tim | bozza Dpcm | possibilita' per il Mef di acquistare intera quota di Sparkle

... societa' della rete di, da parte del Mef assicurano, tra l'altro, "definizione di criteri e le ... E' quanto si legge nelladel Dpcm che circola in queste ore. Ieri il provvedimento e' stato ...... societa' della rete di, da parte del Mef assicurano la conformita' della stessa operazione ... E' quanto si legge nelladel Dpcm, che circola in queste ore, e che dovra' ancora essere ...Le risorse per l'ingresso del Mef nella NetCo diarriveranno, stando al decreto approvato lunedì, da residui del patrimonio destinato della Cdp. Nelladi Dpcm che attua il Memorandum ...

Mentre fatica a trovare coperture per la prossima manovra, il governo dà via libera al previsto investimento con “un importo massimo da 2,2 miliardi” per acquisire una quota del 15-20% in Netco, la so ...MILANO (Reuters) - Il Ministero dell'Economia potrà acquisire, anche in un secondo momento, l'intero capitale di Sparkle, la società di cavi sottomarini di Telecom Italia (BIT: TLIT) (TIM), ...