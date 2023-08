The Idol | la controversa serie con Lily-Rose Depp e The Weeknd è stata cancellata

(Di martedì 29 agosto 2023) HBO ha annunciato di aver cancellato laThe, il progetto di Sam Levinson cone The, dopo una sola stagione. The, lacon protagonistie Abel Tesfaye, èdopo una sola stagione. Il progetto ideato da Sam Levinson, andato in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW, si è quindi concluso dopo solo cinque puntate. L'annuncio HBO ha annunciato con un comunicato: "Theè stato uno dei programmi originali più provocatori di HBO e siamo felici della forte risposta del pubblico. Dopo lunghe considerazioni e averci pensato attentamente, HBO, e i creatori ...

