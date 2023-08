The Idol Is Officially Not Returning for a Season 2

(Di martedì 29 agosto 2023) Neil Young disse una volta: "È meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente, perché la ruggine non dorme mai", e questo è certamente ciò che è successo con The, che ieri HBO ha ufficialmente cancellato dopo una stagione che ha sollevato critiche da ogni parte. Il dramma sull'industria musicale di Sam Levinson e Abel "The Weeknd" Tesfaye vedeva protagonisti Lily-Rose Depp nel ruolo della popstar in cerca di una seconda possibilità Jocelyn e lo stesso Tesfaye in quello di un misterioso uomo di nome Tedros, capace di raccogliere attorno a sé una specia di setta. Il cast di supporto impressionante dello show, poi, comprendeva Rachel Sennott, Da'Vine Joy Randolph e Troye Sivan, durati purtroppo solo cinque episodi. Sì, la villa di *The* è proprio quella di The WeekndLa vera proprietà da 70 milioni di dollari della nota star canadese ha ...

Francesca orsi, responsabile HBO per le serie drammatiche, ha rivelato che Levinson stava scrivendo i nuovi episodi durante la post produzione dell'altra sua serie,. 'Euphoria è uno di ...

The Idol, the controversial HBO and A24 series starring Abel Tesfaye (aka The Weeknd) and Lily-Rose Depp, has been cancelled after one season. The music-focused drama follows an artist (played by Depp ...