The Book of Clarence | il trailer del film biblico con le musiche di Jay-Z

Il 12 gennaio arriverà nelle sale americane il film biblico The Book of Clarence, con star Lakeith Stanfield, di cui è stato condiviso il trailer.Ecco il primo trailer del film di ispirazione biblica The Book of Clarence, interpretato da LaKeith Stanfield assieme a Benedict Cumberbatch e James McAvoy. Quante volte è stata raccontata al cinema ...