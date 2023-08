Tesla Supercharger - Oggi la ricarica è gratis

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 agosto 2023)le ricariche aisono, per tutti. Ad annunciarlo è stato lo stesso costruttore, che ha deciso di rendere gratuito l'accesso alla propria rete diper celebrare i dieci anni di presenza in Europa. Un'iniziativa molto interessante, che però non si limita solo ai possessori di: l'offerta è valida anche per chi ha un'auto elettrica di un altro marchio. Da qualche mese, infatti, il costruttore ha aperto anche a modelli di altri brand una parte della propria rete disolo per. Dalle 9 di questa mattina è possibile collegare la propria EV a uno deiper caricarla: la promozione sarà valida fino alle 23:59 di questa sera e non ...