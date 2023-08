Terza giornata Mondiali Basket 2023 | l’ Italia batte le Filippine e accede alla seconda fase

L'Italia supera le Filippine nelladel gruppo A dei mondiali di e conquista il passaggio del turno alla seconda fase del torneo iridato. Dopo la , vincitori del girone a punteggio pieno, la nazionale italiana ha vinto ...Giovedì tema dellasarà "Le guerre oscurate, i profughi che non vediamo" con relazioni su "Fuori dai riflettori. Conflitti dimenticati e guerre per procura nel quadro della 'Guerra ...Trasferta impegnativa per lo Spezia , che, domani sera, sarà impegnato allo stadio Ceravolo contro la rivelazione Catanzaro in un match valevole per ladi Serie B . In realtà per i liguri sarà la seconda volta in campo, visto che hanno saltato l'impegno col Lecco del precedente turno in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ...

Serie A, tutti gli infortunati e gli squalificati per la terza giornata Sky Sport

L’Italia supera le Filippine nella terza giornata del gruppo A dei mondiali di basket e ottiene il pass per la seconda fase del torneo iridato. Dopo il ko contro la Repubblica Dominicana, vincitori ...L'Italia supera le Filippine nella terza giornata del gruppo A dei mondiali di basket e conquista il passaggio del turno alla seconda fase del torneo iridato. Dopo la sconfitta contro la Repubblica ...