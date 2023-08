Terra amara | anticipazioni | Saniye prende una decisione inaspettata

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 29 agosto 2023), nel corso dei prossimi episodi, indugerà nuovamente su Gaffur e. Stando alledella soap opera turca, in particolare, i due coniugi attraverseranno l'ennesima crisi, ma la donna sembrerà ormai intenzionata a non concedere al marito un'altra occasione. Tutto partirà quando, dopo la tragica morte di Hunkar, Demir chiederà a Sevda di trasferirsi alla tenuta. La donna accetterà, ma questa novità provocherà l'ira di. Quest'ultima, infatti, riterrà la presenza della cantante alla villa come un vero e proprio affronto contro la memoria della signora Yaman, alla quale lei era legatissima. Tra le due donne, dunque, comincerà ben presto una vera e propria guerra dal momento chenon farà che provocare Sevda e manifestare in diverse occasioni il ...