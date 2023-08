Terra Amara Anticipazioni 30 agosto 2023 | Sevda sta per essere uccisa!

La puntata didel 30 agosto 2023 segna il ritorno ufficiale alla libertà da parte di Sevda , rilasciata dopo che la polizia ha stabilito che non può essere lei l'assassino di Hunkar. Ora che non è più ...Ecco le anticipazioni della trama diche torna in scena mercoledì 30 agosto intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha salva Sevda dal linciaggio. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa ...... Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto spettatori (%); Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5:ha ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni della settimana dal 27 agosto al 2 settembre La Gazzetta dello Sport

Una sorpresa amara dal ritorno dalle vacanze per una donna: tutta colpa dell’autovelox che non ha avuto “pietà” di lei. Cosa è successo Aspettava le vacanze (così come milioni di italiani) da tempo.Non sono pochi i colpi di scena che, in base alle ultime anticipazioni, in arrivo direttamente dalla Turchia, si susseguiranno nelle prossime puntate di Terra Amara. Nella soap turca, vero e proprio ...