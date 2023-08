Ternana-Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 agosto 2023) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le due squadre proveranno a riscattarsi dopo un inizio difficile che li ha visti ancora senza vittorie.si giocherà mercoledì 30 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Liberati.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli umbri sono reduci da due sconfitte, entrambe per 2-1 contro Catanzaro e Sampdoria. Segno di una crisi che dura dalla passata stagione quando si è salvata all’ultima giornata. I grigiorossi sono partiti leggermente meglio con un pareggio e una sconfitta. Troppo poco per una squadra che ambisce a ritornare subito in massima serie. Unica consolazione fin qui il passaggio del turno in Coppa Italiaha eliminato il Crotone. LE...