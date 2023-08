Ternana-Cremonese mercoledì 30 agosto 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 29 agosto 2023) Non è partita bene la stagione delladi Lucarelli, che dopo aver ceduto all’esordio contro la Sampdoria ha subito la seconda sconfitta consecutiva in trasferta contro il Catanzaro, beffata da un calcio di rigore nel finale. Il tecnico livornese nel finale ha parlato degli episodi che hanno deciso la partita, e un atteggiamento mentale che non è accettabile InfoBetting: Scommesse Sportive e