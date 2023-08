Tenta di investire il prete anti-spaccio don Antonio Coluccia | agente della scorta esplode un colpo di pistola e ferisce l' aggressore

(Di martedì 29 agosto 2023) Ha prima affiancato in sella a uno scooter done poi, dopo averlo riconosciuto, hato di investirlo colpendo però un. Il poliziotto ha quindi esploso undie ha ferito l'all’avambraccio. E’ successo questo pomeriggio in via dell’Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, mentre era in corso una marcia per la legalità...

Ha prima affiancato in sella a uno scooter don Antonio Coluccia e poi, dopo averlo riconosciuto, ha tentato di investirlo colpendo però un agente della scorta. Il poliziotto ha quindi esploso un colpo ...Durante la marcia della legalità che si è svolta oggi pomeriggio in via dell'Archeologia, a Roma, un uomo in sella a uno scooter di grossa cilindrata ha provato adon Antonio Coluccia, il prete anti - spaccio di Tor Bella Monaca. Dopo uno scambio di battute, il centauro ha provato a passare sopra il parroco, investendo invece un suo agente della ...didon Coluccia, agente scorta lo ferma E' successo questo pomeriggio in via dell'Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca , a Roma, mentre era in corso una marcia per la ...

