Tennis | Us Open Paolini eliminata al primo turno

(Di martedì 29 agosto 2023) NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo Elisabetta Cocciaretto, anche Jasmineè stataalagli Us, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento newyorkese di ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo Elisabetta Cocciaretto, anche Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno agli Us, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. La 27enne toscana, numero 35 del ranking, è stata sconfitta in tre set dalla lettone Jelena Ostapenko, ..." È stato davvero una luci spente, quasi impeccabile, un primo set perfetto ", ha concluso. ...nel 2021 contro Daniil Medvedev visto che lo scorso anno non aveva potuto partecipare agli Us...La gente, i newyorkesi, amano il. Non importa se rimangono svegli fino a tardi, dopo ... Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022

Buona la prima per la numero uno del mondo Iga Swiatek, che nel suo match d’esordio agli Us Open lascia solo le briciole alla svedese Rebecca Peterson, imponendosi 6-0 6-1 in 59 minuti in un match ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Dopo Elisabetta Cocciaretto, anche Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento ...