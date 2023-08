Tennis | Us Open Djokovic passa al secondo turno e torna numero 1

(Di martedì 29 agosto 2023) Il serbo ha superato al primoil francese Alexandre Muller NEW YORK (STATI UNITI) - Gli bastava una vittoria al primoperre1 del mondo dopo gli US, e così è stato. Novak ...

Il serbo ha superato al primo turno il francese Alexandre Muller NEW YORK (STATI UNITI) - Gli bastava una vittoria al primo turno per tornare numero 1 del mondo dopo gli US, e così è stato. Novak Djokovic ha vinto il match contro il francese Alexandre Muller, dominando in tre set 6 - 0 6 - 2 6 - 3 all'Arthur Ashe Stadium e accedendo agevolmente al secondo turno. ......di Jasmine è la quinta su cinque match giocati dagli italiani in apertura di questo US, per ... " Ho giocato un buonnelle ultime settimane , - ha detto Jasmine - abbiamo provato a mantenere ...... soprattutto a livello di aspetti che non riguardano proprio il. Dovrò sicuramente lavorare ... Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022

Tennis: Us Open, Djokovic travolge Muller e torna numero 1 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Che semifinali nel memorial “Christian Cavioli”, torneo nazionale Open maschile in corso sui campi del Tc Viserba con 3000 euro di montepremi. Oggi alle 11.30 Noah Perfetti affronta Alberto Bronzetti, ...“Ho giocato un buon tennis nelle ultime settimane ... e si garantisce il ritorno al numero uno del mondo dopo lo US Open. Bastava, al serbo, superare il primo turno per centrare l’obiettivo di ...