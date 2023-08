Tekken 8 | via ai preordini | prezzi e bonus di tutte le edizioni

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – In occasione della Gamescom 2023 in Germania è stato mostrato un nuovo trailer di Tejjen 8, e Bandai Namco ha fatto sapere che il gioco uscirà su console, PlayStation e Xbox il 26 gennaio 2024. L’ottavo capitolo dell’amatissima saga di picchiaduro sarà disponibile in treprenotabili: è possibile preordinare8 nelleStandard, Deluxe e Ultimate. La prenotazione della Standard (79,99 euro) include il gioco, una volta disponibile, e assicura il set di Paul Phoenix per l’avatar. I giocatori di PlayStation 5 riceveranno per gli avatar anche le skin di Mokujin e Tetsujin. La Deluxe (109,99 euro) include gli oggetti della Standard e il Pass Personaggi Giocabili Anno 1 che sblocca quattro personaggi, disponibili dopo l’uscita del gioco, e la skin di Kinjin per l’avatar. Include ...