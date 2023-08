Taxi a Napoli | “100 euro per 7 km” | la denuncia

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – Quattro turisti americani hanno pagato acentoper una corsa serale di 7 chilometri in, dall'aeroporto di Capodichino alla stazione di piazza Garibaldi, più precisamente in via Galileo Ferraris. Laarriva dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che su Instagram allega anche la ricevuta. Un caso segnalato al deputato da un dipendente di un albergo che parla di una ''cosa assurda soprattutto perché esiste una tariffa predeterminata per un massimo di 4 persone a 19.50''. “Si tratta di un episodio inaccettabile – ha commentato Borrelli – per il quale ho chiesto subito chiarimenti ai Consorzi dei tassisti sulla regolarità della tariffa applicata. Gli stessi hanno confermato che la tariffa di 19,50è a tratta e ...

Quattro turisti americani hanno pagato acento euro per una corsa serale di 7 chilometri in, dall'aeroporto di Capodichino alla stazione di piazza Garibaldi, più precisamente in via Galileo Ferraris. La denuncia arriva dal ...esiste una tariffa predeterminata per gli spostamenti dall'aeroporto verso la zona della stazione ferroviaria, che prevede il pagamento di 19,50 euro per un massimo di quattro persone. 'Si ...Una corsa notturna indall'aeroporto di Capodichino a via Galileo Ferraris, lungo un percorso di sette chilometri, è ... Aesiste una tariffa predeterminata per gli spostamenti dall'aeroporto ...

Turisti pagano a Napoli 100 euro per corsa taxi di 7 chilometri Agenzia ANSA

Quattro turisti americani hanno pagato a Napoli cento euro per una corsa serale in taxi di 7 chilometri, dall'aeroporto di Capodichino alla stazione di piazza Garibaldi, più precisamente in via ...Quattro turisti americani hanno pagato a Napoli cento euro per una corsa serale di 7 chilometri in taxi , dall'aeroporto di Capodichino alla stazione di piazza Garibaldi, più precisamente in via ...