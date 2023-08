Taxi | 100 euro per 7 chilometri a Napoli | la denuncia di quattro turisti americani

(Di martedì 29 agosto 2023) Una corsa notturna indall’aeroporto di Capodichino a via Galileo Ferraris, lungo un percorso di sette, è costata 100. Lo racconta, pubblicando la foto della ricevuta, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale il caso è stato segnalato dal dipendente dell’albergo presso cui hanno alloggiato i. Aesiste una tariffa predeterminata per gli spostamenti dall’aeroporto verso la zona della stazione ferroviaria, che prevede il pagamento di 19,50per un massimo dipersone. “Si tratta di un episodio inaccettabile – ha commentato Borrelli – per il quale ho chiesto subito chiarimenti ai Consorzi dei tassisti sulla ...

I camion e i pullman hanno invece l'obbligo di pagaresterline al giorno , mentre isono esentati da questo balzello. Non mancano le tensioni politiche Il progetto antinquinamento voluto dal ...... importante impresa di trasporti con sede a Pechino che forniscee vetture tramite app a 550 ... nasce MONA, il nuovo brand di Xpeng MONA: Xpeng punta a vendere.000 veicoli l'anno. La Tesla ......2019 3 Giugno 2019 Author Redazione I due erano partiti dal rifugio Zanotti a poco più di 2.... Stava compiendo un'escursione […] Attualità Cronaca In Primo Piano Un'British' per le ...

Taxi, 100 euro per 7 chilometri a Napoli: la denuncia di quattro turisti ... Il Denaro

Una corsa notturna in taxi dall'aeroporto di Capodichino a via Galileo Ferraris, lungo un percorso di sette chilometri, è costata 100 euro a quattro turisti americani. Lo racconta, pubblicando la foto ...Una corsa notturna in taxi dall'aeroporto di Capodichino a via Galileo Ferraris, lungo un percorso di sette chilometri, è costata 100 euro a quattro turisti americani. Lo racconta, pubblicando la foto ...