Tassista si fa pagare 100 euro per una corsa di 7 km | Turisti allibiti

(Di martedì 29 agosto 2023) Centoper unadi sette chilometri. Dall'aeroporto di Capodichino a via Ferraris. Sarebbe stata questa la richiesta di una quattrostatunitensi in visita a Napoli. La denuncia arriva dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che su Instagram...

Arrivati a destinazione la seconda sorpresa: la donna e il marito scoprono che il pos delsarebbe 'fuori uso', per cui l'uomo avrebbe accettato solo contanti. Alla fine la coppia ha versato ...Secondo la Corte di Cassazione [2] , nonil taxi è reato se il cliente, pur sapendo di non avere soldi, ha ingannato ilfacendogli credere invece di essere in grado di adempiere ...Arrivato con un taxi che aveva preso a Bologna, non ha volutola corsa. Così è nata una lite con il, che ha chiamato il 112. All'arrivo dei militari sono stati eseguiti alcuni ...

Il taxi gli ha fatto pagare € 100.00 euro per 7 kilometri ... ha commentato Borrelli – per il quale ho chiesto subito chiarimenti ai Consorzi dei tassisti sulla regolarità della tariffa applicata. Gli ...