Tartarughe Ninja | Caos Mutante 2023 Un ritorno alle origini

- Caos mutante, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Jeff Rowe, Kyler Spears. Un film con Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu, Brady Noon, John Cena. Da mercoledì 30 ...Dopo il famigerato tentativo del 2014 in live action, finalmente è stato realizzato un degno lungometraggio sulle. E ovviamente la strada giusta da percorrere non poteva non passare ...- Caos Mutante, ennesimo reboot, con animazione accattivante ed enfasi sul lato nerd - adolescenziale. Un'operazione in tono minore, un divertissement in cui gli autori mostrano la ...

Regia di Jeff Rowe, Kyler Spears. Un film con Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu, Brady Noon, John Cena. Da mercoledì 30 agosto al cinema.Nelle precedenti serie tv animate e nei film il loro essere ragazzi era presente ma non evidente. Stavolta invece Tartarughe Ninja – Caos mutante, nuova versione animata che adatta (di nuovo) quello ...