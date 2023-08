Tanti | “Il Polo delle economie immateriali pienamente operativo grazie alle Fondazioni”

Leggi su lortica

(Di martedì 29 agosto 2023) “La collaborazione con l’Università è per noi un valore e una strategia di governo locale”. “Sorprende un pò che alcuni consiglieri comunali del PD siano così scombussolati dal fatto che questa amministrazione abbia ottimi rapporti con l’Università di Siena, ma così è, e continuo a pensare che sia una buona cosa che l’ateneo di riferimento cresca in città mettendo a valore nuovi spazi che noi concediamo più che volentieri perché sono spazi che mettono al centro il sapere, la ricerca e la conoscenza con declinazioni diverse. Quindi questa amministrazione ha accordi di collaborazione per gli spazi alla ex CasaCulture, per gli spazi di Via Pellicceria e per gli spaziLogge del Grano. Pluralità di luoghi per una pluralità di progetti che guardano al futuro e che solo una analisi frettolosa non permette di comprenderne il senso. Le ...