Tamberi agli azzurri di Atletica | «Grazie per aver portato il Tricolore nel petto con orgoglio»

(Di martedì 29 agosto 2023) «Lettera ai miei compagni di squadra: Semplicemente!». Dopo la conclusione dei Mondiali di Budapest, Gianmarco, da buon capitano, abbraccia idealmente tutta la squadra azzurra che bene ha figurato nella rassegna magiara. «perci creduto e nonmai mollato fino all’ultimo metro – scrive –pertutto il vostro cuore nel campo e ilnelconpera casa 4 mede che mancavano da tempo.perché mi guardate con degli occhi che mi fanno capire quanto crediate in me anche quando io ho paura di farlo».: ...

...- spiega - Jacobs e, certo, che ormai io accosto, oltre che a Consolini, Mennea e Simeoni, alla Pellegrini e Valentino Rossi. Ma dietro c'è un'Italia che cerca di emergere. Penso...... 'Ho un peso sul cuore' - guarda L'INGAGGIO - Mancini, per l'addioazzurri aveva parlato di ...questo momento credo che l'immagine migliore nel mondo per le Marche sia quella di Gianmarco, ...... daappunto all'incredibile e franco Marcell Jacobs , l'avvio di quelli di basket e ... in una dimora che ama aprireospiti eamici per godere della meraviglia naturale di questo luogo ...

Tamberi agli azzurri di Atletica: «Grazie per aver portato il Tricolore ... Secolo d'Italia

Una medaglia d’oro, quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto; poi i due argenti di Leonardo Fabbri, nel getto del peso, e della staffetta 4×100 (Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e ...Fresco campione mondiale di salto in alto, Gianmarco Tamberi, parla, intervistato da "DAZN", anche delle sue preferenze in ambito calcistico: "Se tifo qualche squadra Non seguo ...