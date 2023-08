Tahirovic | “Ajax miglior club per un giovane Mourinho? Miglior allenatore difensivo della storia”

(Di martedì 29 agosto 2023) Benjamin, ex centrocampistaRoma passato all’in questa finestra di calciomercato, ha concesso un’intervista al portale vi.nl. Il calciatore bosniaco, tra i temi affrontati, ha commentato il suo trasferimento in Olanda: “Ero in Nazionale quando il mio procuratore mi disse che l’era interessato a me. Gli dissi ‘Non serve che io ci pensi, chiudi il trasferimento e basta’. L’è ilal mondo per un, un trampolino di lancio verso i vertici mondiali. Inoltre, l’idea di giocare davanti a 50.000 persone mi emozionava perché la pressione mi spinge a dare il meglio di me“.ha poi raccontato il suo percorso in giallorosso: “Quando arrivai l’...

Benjamin, ex giallorosso passato in estate all', ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese Voetbal International . Il centrocampista bosniaco ha parlato in particolare anche ...

