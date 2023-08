Taekwondo | Mondiali cadetti 2023 | nessuna medaglia nella seconda giornata

(Di martedì 29 agosto 2023) Secondo giorno di competizioni in quel di Sarajevo, città della Serbia che sta ospitando questa settimana i Campionatidi. Dopo latrionfale di ieri, contrassegnata dall’oro di Virginia Lampis e dall’argento di Francesco Cutrolo, sono stati due gli azzurri impegnati oggi, Ludovica Fugazza e Diego Senesi, i quali hanno fermato la propria corsa agli ottavi di finale, dimostrando comunque grande livello e competitività Fugazza nello specifico, in garacategoria F-160 cm ha superato ai sedicesimi Rumatahi Tavaearii in modo brillante, passando per 2-0. Nel turno successivo però la piccola azzurra ha dovuto cedere il passo alla sudcoreana Hanueul Lee, abile a imporsi dopo un match combattuto terminato con il risultato di 1-2. Senesi (M-156 cm) invece ha trovato la ...

Genova . Medaglia d'oro ai campionatidiper Virginia Lampis , classe 2010, genovese in forza alla ScuolaGenova . La giovanissima atleta ha sbaragliato la concorrenza a Sarajevo sconfiggendo le avversarie ...L'Italia brilla da protagonista indiscussa aidi beach, a Chuncheon, in Corea del Sud, e nella fresca ed emozione della prima edizione dei WorldDemonstration Team Championships, specialità che in futuro la ...Ma in questa estate dal sapore sperimentale, non di solivive il movimento che già respira ... judo, tiro a segno,, basket in carrozzina e tennis in carrozzina. Fa niente se non ci ...

Impresa di Virginia Lampis che, ai mondiali under 15 di taekwondo in corso a Sarajevo (Bosnia Herzegovina), si mette al collo la medaglia d’oro diventando la prima atleta ligure a vincere un titolo ...Prendono il via i campionati mondiali Cadetti, che si svolgono in Bosnia Ezergovina. Dal 29 al 31 agosto, nella città di Sarajevo, si sfideranno gli atleti più talentuosi e promettenti del panorama mo ...